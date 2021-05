Southern Utah students named to Academic All-State teams for spring and winter sports

Detail of a Utah High School Activities Association Academic All-State award certificate, Cedar City, Utah, Nov. 12, 2018 | Photo by Jeff Richards, St. George News / Cedar City News

ST. GEORGE — Dozens of high school seniors in the Class of 2021 throughout Southern Utah were named to the Utah High School Activities Association’s Academic All-State teams of their respective sports or activities. Each of the recipients of the prestigious honor qualified by having a grade-point average that is at or near a perfect 4.0.

The honorees from last fall’s sports season were previously listed in St. George News back in November. Following are lists of Academic All-State recipients for the various winter and spring sports and activities, for those enrolled in Southern Utah high schools. To see the full statewide lists for every classification, visit the Utah High School Activities Association’s website.

Spring sports 2021

4A boys tennis

Jace Wilkins, Desert Hills; Kirk Jackson, Snow Canyon.

4A boys soccer

Isaac Fletcher, Cedar; Brock Esplin, Crimson Cliffs; Joshua Greer, Desert Hills; Hunter Neeley, Hurricane; Ethan Gilmore, Pine View; Hyrum Draper, Pine View; Jacob Wittwer, Snow Canyon.

3A boys soccer

Brayden Gonder, Delta; Jarrett Smith, Delta; Phillip Richins, Delta.

2A boys soccer

Dylan Bartlett, Beaver; Cortland Dunlap, Parowan; Jason Delgado, Parowan.

2A girls golf

Abbigayle Burke, Beaver; Gracie Adams, Millard; Natalie Starley, Millard.

1A girls golf

Alyssa Barnes, Milford; Analise Wiseman, Milford; Ashlyn Curtis, Milford; Sage Rollins, Milford; Taylor Larsen, Milford; Trinity Mayer, Milford.

1A boys golf

Treyson Roberts, Bryce Valley; Jax Coburn, Piute; Conner Chamberlain, Valley.

4A softball

Chantell Pearson, Hurricane; Mairen MacLellan, Pine View; Kambrie Stuart, Snow Canyon; McKenna Staheli, Snow Canyon; Sydney McCaul, Snow Canyon.

3A softball

Alexis Curtis, Delta; Kailey Stanworth, Delta.

2A softball

Madison Robinson, Beaver; Dykell Jones, Enterprise; Makaysha Davis, Milford; Bryn Rasmussen, Millard; Ashley Talbot, Piute.

4A baseball

Tanner Truman, Snow Canyon.

2A baseball

Caden Carter, Beaver; Caleb Robinson, Beaver; Crayton Hollingshead, Beaver; Jexden McMullin, Beaver; Treyson Hunter, Beaver; Mathew Bowler, Enterprise; Nathan Townsend, Parowan.

4A boys track and field

Noah Nichols, Canyon View; Caleb Schofield, Cedar; Matthew Monson, Cedar; Maxwell Workman, Cedar; Samuel Shakespeare, Cedar; Saul Hanson, Cedar; Chance Richins, Desert Hills; Benjamin Amodt, Hurricane; Gabriel Voorhees, Hurricane; Griffin Sanders, Hurricane; Joshua Armstrong, Hurricane; Carter West, Pine View; Adam Dunn, Snow Canyon; Jeremy Bennett, Snow Canyon; Justin Gulbranson, Snow Canyon; Timothy Bryan, Snow Canyon.

2A boys track and field

Ashton Gardner, Enterprise; Dawson Thelin, Enterprise; Juel Moody, Enterprise; Reid Cope, Enterprise; Wyatt Gardner, Enterprise; Nathan Bowman, Kanab.

1A boys track and field

Treyson Roberts, Bryce Valley; Kelby Jessen, Piute; Lincoln Trapp, Piute; Alexander Osterhout, Valley.

4A girls track and field

Addison Newman, Canyon View; Delaney Miller, Canyon View; Eliza Wright, Cedar; Graciela Engst, Cedar; Logann Laws, Cedar; MaKell Corry, Cedar; Neah DePoe, Cedar; Alli Giles, Crimson Cliffs; Hannah Flake, Crimson Cliffs; Shailee Bundy, Desert Hills; Shaylea Brinkerhoff, Desert Hills; Tayla Boyer, Desert Hills; Ellie Wittwer, Dixie; Emma Armstrong, Dixie; Gwendolyn Sepp, Dixie; Jenna Page, Dixie; Sydney Allen, Dixie; Anna Nelson, Hurricane; Emma Ballard, Hurricane; Kaylee Long, Hurricane; Rebekah Kinikini, Hurricane; Sadie Gilberg, Hurricane; Abbie Jaster, Snow Canyon; Brea Bulkley, Snow Canyon; Ellie Kenworthy, Snow Canyon.

3A girls track and field

Jordyn Nielson, Delta; Kayli Baker, Delta; Paityn Callister, Delta; Quincee Allred, Delta.

2A girls track and field

Makinley Mortenson, Enterprise; Rachel Gardner, Enterprise; Sierra Terry, Enterprise; Allison Clarkson, Kanab; Kathryn Kelly, Millard; Danika Jones, Parowan; Lina Biasi, Parowan.

1A girls track and field

Brooklyn Syrett, Bryce Valley; Kezli Floyd, Bryce Valley; Madysen Griffiths, Milford; Savannah Wood, Valley; Luella Darger, Water Canyon.

Winter sports and activities 2020-21

4A drill

Hailey Whittaker, Canyon View; Ericka Shaffer, Crimson Cliffs; Averee Jones, Desert Hills; Meili Brooks Dixie; Melanie Grob Dixie; Rylie Harrison Dixie; Olivia Ence Snow Canyon.

3A drill

Daylen Anzures, Delta.

2A drill

Jordyn Reber, Enterprise; Karyn Hess, Enterprise; Tori Christensen, Enterprise; Allison Clarkson, Kanab; Caroline Giddings, Kanab; Jocelyn Peatross, Kanab.

4A girls swimming

Graciela Engst, Cedar; Brinly Plumb, Crimson Cliffs; Charli Hinton, Desert Hills; Ellie Simpson, Dixie.

3A girls swimming

Gracie Adams, Millard.

4A boys swimming

Brock Taylor, Crimson Cliffs; Samuel McConkie, Desert Hills; Hayden Kerr, Dixie.

4A girls wrestling

Hannah Thacker, Canyon View; Jaylie Roden, Canyon View.

4A boys wrestling

Chance Richins, Desert Hills; Benjamin Amodt, Hurricane; Griffin Sanders, Hurricane; Joshua Armstrong, Hurricane; Taiji Harada, Hurricane; Hyrum Draper, Pine View; Jace Lang, Snow Canyon.

3A boys wrestling

Phillip Richins, Delta; Shayden Taylor, Delta; Tate Willoughby, Delta.

2A boys wrestling

Cort Raddon, Beaver; Dylan Bartlett, Beaver; Sheldon LeBaron, Beaver; Samuel Rowley, Enterprise; Keith Davenport, Millard.

1A girls wrestling

Luella Darger, Water Canyon; Meg Fischer, Water Canyon; Merci Jessop, Water Canyon.

1A boys wrestling

James Wintch, Milford; Korbin Atkin, Panguitch; Porter Schoppe, Panguitch; Jax Dahl Coburn, Piute; Jayden Pearson, Piute; Lincoln Trapp, Piute; Porter Trapp, Piute.

4A girls basketball

Addison Newman, Canyon View; Abby Davis, Cedar; Jacey Messer, Cedar; Logann Laws, Cedar; Shailee Bundy, Desert Hills; Madisen Staples, Hurricane; Sadie Gilberg, Hurricane; McKenna Staheli, Snow Canyon.

3A girls basketball

Jordyn Nielson, Delta; Quincee Allred, Delta.

2A girls basketball

Allie Hunt, Enterprise; Rachel Gardner, Enterprise; Sierra Terry, Enterprise; Sofie Shurtliff, Enterprise; Brooklyn Pace, Parowan; Danika Jones, Parowan.

1A girls basketball

Brooklyn Syrett, Bryce Valley; Kezli Floyd, Bryce Valley; Analise Wiseman, Milford; Ashley Talbot, Piute; Esther Cox, Valley; Paige Harris, Valley; Whitnee Spencer, Valley.

4A boys basketball

Tyler Maine, Canyon View; Joshua Leavenworth, Hurricane; Brennan Shaw, Pine View; Brenton Childs, Snow Canyon.

2A boys basketball

Crayton Hollingshead, Beaver; Evan Allred, Beaver; Ky Brown, Beaver; Breckon Nelson, Enterprise; Mathew Bowler, Enterprise; Tyler Hiatt, Enterprise.

1A boys basketball

Sergio Vasquez, Bryce Valley; Treyson Roberts, Bryce Valley; Kelby Jessen, Piute.

4A debate

Martha Bown, Dixie; Audrey Spendlove, Snow Canyon; Shaylee Johnsen, Snow Canyon.

2A debate

Andrew Erickson, Beaver; Jacoy Griffiths, Beaver.

1A debate

Frederick Beesley, Bryce Valley; Kysha Brinkerhoff, Bryce Valley; Sergio Vasquez, Bryce Valley; Treyson Roberts, Bryce Valley; Korbin Atkin, Panguitch.

4A theater

Brock Esplin, Crimson Cliffs; Calvin Habel, Crimson Cliffs; Autumn Dahn, Pine View; Clay McFadden, Snow Canyon; Gavin Gough, Snow Canyon; Heidi Wakefield, Snow Canyon.

4A instrumental music

Brock Taylor, Crimson Cliffs; Hannah Flake, Crimson Cliffs; Ashton Hunt, Dixie; Damian Cervantes, Dixie; Emma Armstrong, Dixie; Kinley Wilson, Dixie; Melanie Grob, Dixie; Ryli Luna, Dixie; Sydney Allen, Dixie; Tyler Eden, Dixie; Audrey Spendlove, Snow Canyon; Emily Ord, Snow Canyon; Gavin Gough, Snow Canyon; Heidi Wakefield, Snow Canyon; Kade Andra, Snow Canyon; Kasen Graff, Snow Canyon; Shaylee Johnsen, Snow Canyon.

2A instrumental music

Auria Dunford, Enterprise; Landon Adams, Kanab.

4A vocal music

Emma Ferguson, Crimson Cliffs; Charli Hinton, Desert Hills; Joshua Carroll, Desert Hills; Samantha Keyes, Desert Hills; Ashton Hunt, Dixie; Kinley Wilson, Dixie; Paige Bartschi, Dixie; Addilyn Walker, Pine View; Emily Gomez, Pine View; Ellie Kenworthy, Snow Canyon.

2A vocal music

Allison Clarkson, Kanab; Nathan Bowman, Kanab.

1A vocal music

Frederick Beesley, Bryce Valley; Kysha Brinkerhoff, Bryce Valley.

