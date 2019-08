Washington County municipal primary election night results

Voters fill out their ballots at the Washington County Administration Building in St. George, Utah, Nov. 6, 2018 | Photo by Jeff Richards, St. George News

ST. GEORGE — Following is St. George News’ compilation of preliminary results for the municipal primary elections being held in Washington County.

Election results will be updated as the evening progresses. Last Updated 9:46 p.m. Tuesday.

St. George City Council candidates – 3 open seats; 6 advance

CHRISTOPHER CALL 795 2.99% CAROL ALDRED 1734 6.51% GREG ALDRED 1883 7.07% BETTE O ARIAL 2686 10.09% ED BACA 3485 13.09% DOUG SOLSTAD 1716 6.44% DANNIELLE LARKIN 2593 9.74% GREGG MCARTHUR 3125 11.73% SHANE WOOD 784 2.94% LANE RONNOW 1030 3.87% JIMMIE B HUGHES 3772 14.16% CHUCK GOODE 1352 5.08% BRYAN THIRIOT 1676 6.29%

Washington City Council candidates – 3 open seats; 6 advance

CRAIG COATS 1301 16.35% TROY G. BELLISTON 1091 13.71% MARSHALL SIMMONS 109 1.37% KRESS STAHELI 1611 20.25% BEN LEAMON MARTINSEN 769 9.67% MARCIA WHITNEY 773 9.72% MICHAEL R. GOOLD 523 6.57% KURT F. IVIE 1264 15.89% MIKE T TATE 515 6.47%

Hurricane City Council candidates – 3 open seats; 6 advance

NANETTE DUTTON BILLINGS 1066 17.75% DAVID (DAVE) SANDERS 966 (16.08% BRIAN G. SHAMO 308 5.13% SPENCER LUNDELL 627 10.44% BRENT ELDON MOSER 460 7.66% CHRISTIAN MATHISEN SR 115 1.91% STEVE WOOD 267 4.45% JON WALKER 330 5.49% JOSEPH PRETE 1020 16.98% KEVIN D. THOMAS 847 14.1%

Ivins City Council candidates – 3 open seats; 6 advance

LAURIE FLOISAND 286 7.58% VALERIE CAZIER 360 9.54% BRANDON SIEVERTS 43 1.14% DEREK A. LARSEN 449 11.89% DENNIS MEHR 739 19.58% SUSAN ERTEL 212 5.62% DAVID ROBINSON 297 7.87% SUE GORDHAMMER 779 20.64% JENNY JOHNSON 610 16.16%

Santa Clara City Council candidates – 3 open seats; 6 advance

GARY S. ALLRED 251 9.95% RYAN GRAFF ANDERSON 300 11.89% LOGAN BLAKE 215 8.52% LEINA MATHIS 440 17.44% JARETT WAITE 366 14.51% MATT WILBER 145 5.75% CRAIG D. HARTER 149 5.91% TODD JACOBSEN 93 3.69% DENNIS (DENNY) DRAKE 564 22.35%

LaVerkin City Council candidates – 3 open seats; 6 advance

BRIAN STEWART 105 10.74% JOHN VALENTI 105 10.74% KELLY B. WILSON 260 26.58% CHARLES EDWARD “CHUCK” HARDY 186 19.02% MICAH T. GUBLER 294 30.06% JASON TALLAKSON 28 2.86%

Springdale Town Council candidates – 2 open seats; 4 advance

STEWART FERBER 72 TYLER YOUNG 84 SUZANNE EGLER 123 LISA ZUMPFT 104 RICK PRAETZEL 53 UNDERVOTES (unmarked votes) 32

