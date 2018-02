Boys basketball region champs in 2017-18 statistics

Here are the final regular season statistics and Region 9 champions for the 2017-18 boys basketball season:

Individual Top 10

Points per game (minimum 10 games)

1. Jackson Last, HU, 24.7

2. Brantzen Blackner, CV, 20.5

3. Tanner Cuff, DX, 14.8

4. Braden Baker, SC, 14.4

5. Carson Bottema, DX, 13.5

6. Jack O’Donnell, PV, 13.2

7. Tucker Peterson, DH, 13.0

8. Joey Robertson, SC, 12.5

9. Ethan Boettcher, CD, 11.2

10. Joey Lambeth, CV, 10.9

Rebounds per game (minimum 10 games)

1. Jackson Last, HU, 8.2

2. Brantzen Blackner, CV, 8.0

3. Bryson Childs, SC, 7.2

4. Tucker Peterson, DH, 7.5

5. Ryan Marz, DH, 5.6

6. Tanner Cuff, DX, 4.8

7t. Tyler Marz, DH, 4.6

7t. Payton Wilgar, DX, 4.7

9. Derek Cox, DX, 4.26

10. Jack O’Donnell, PV, 4.33

Assists per game (minimum 10 games)

1. Trey Allred, DH, 4.5

2. Joey Lambeth, CV, 4.2

3. Jackson Last, HU, 3.6

4. Brantzen Blackner, CV, 3.5

5. Adam Heyrend, HU, 3.1

6. Tanner Cuff, DX, 3.0

7. Trevin Lindstrom, DH, 2.36

8. Brody Henderson, DX, 2.35

9. Tucker Peterson, DH, 2.29

10. Bryson Childs, SC, 2.1

Steals per game (minimum 10 games)

1. Brantzen Blackner, CV, 3.0

2. Jackson Last, HU, 2.3

3. Joey Lambeth, CV, 1.9

4. Michael Moten, PV, 1.71

5. Braden Baker, SC, 1.64

6. Tanner Cuff, DX, 1.61

7. Trey Allred, DH, 1.5

8. Trevin Lindstrom, DH, 1.4

9. Trevor Farrow, CV, 1.3

10. Alec Jacoby, CD, 1.2

3-pointers made

1. Ethan Boettcher, CD, 71

2. Brantzen Blackner, CV, 57

3. Jackson Last, HU, 46

4. Braden Baker, SC, 44

5. Joey Lambeth, CV, 42

6. Trevor Farrow, CV, 39

7. Tyler Webber, DH, 36

8. Trevin Lindstrom, DH, 33

9t. Tanner Cuff, DX, 32

9t. Dallin Peterson, CD, 32

Team leaders

Overall Record

1. Dixie 20-3

2. Desert Hills 16-6

3. Hurricane 13-9

4. Canyon View 10-14

5. Pine View 8-13

6. Snow Canyon 8-14

7. Cedar 8-15

Region 9 Record

1. Dixie 12-0

2. Desert Hills 9-3

3. Hurricane 7-5

4. Canyon View 5-7

5t. Snow Canyon 4-8

5t. Pine View 4-8

7. Cedar 1-11

Points per game

1. Desert Hills 59.0

2. Canyon View 57.3

3. Hurricane 57.2

4. Dixie 55.7

5. Pine View 53.2

6. Snow Canyon 51.9

7. Cedar 49.5

Points allowed per game

1. Dixie 48.0

2. Desert Hills 52.4

3. Cedar 52.7

4. Hurricane 53.6

5. Pine View 56.0

6. Snow Canyon 56.8

7. Canyon View 57.5

Point differential

1. Dixie +7.7

2. Desert Hills +6.6

3. Hurricane +3.6

4. Canyon View -0.2

5. Pine View -2.8

6. Cedar -3.2

7. Snow Canyon -4.9

3-pointers made, per game

1. Canyon View 185, 7.7

2. Cedar 145, 6.9

3. Pine View 122, 5.8

4. Desert Hills 115, 5.2

5. Hurricane 105, 4.8

6. Snow Canyon 94, 4.3

7. Dixie 72, 3.1

This weekend’s 4A 1st Round playoff games (all games Saturday unless otherwise noted)

Upper bracket

Region 10 No. 3 Payson (12-9) at Region 11 No. 2 Tooele 11-8, 7 p.m.

Region 9 No. 4 Canyon View at Region 12 No. 1 Sky View (16-6), 7 p.m.

Region 12 No. 4 Bear River (16-6) at Region 9 No. 1 Dixie (20-3), 5 p.m.

Region 11 No. 3 Stansbury (11-11) at Region 10 No. 2 Salem Hills (16-7), 7 p.m.

Lower bracket

Region 12 No. 3 Green Canyon (10-10) at Region 9 No. 2 Desert Hills (16-6), 7 p.m. Friday

Region 11 No. 4 Bonneville (8-13) at Region 10 No. 1 Orem (17-5), 7 p.m.

Region 10 No. 4 Lehi (10-12) at Region 11 No. 1 Juan Diego (19-4), 7 p.m.

Region 9 No. 3 Hurricane (13-9) at Region 12 No. 2 Logan (13-9), 6 p.m.

