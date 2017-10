Region 9 football: League leaders, updated through Week 11

Region 9 football has a huge following and most fans love to see how their athletes stack up against the rest of the league’s players. St. George News has compiled this year’s league leaders, both individual and team, and here they are:

TEAM LEADERS (through Oct. 31, 2017)

Points per game

1. Pine View 39.2

2. Dixie 37.7

3. Desert Hills 33.5

4. Snow Canyon 27.6

5. Hurricane 16.3

6. Cedar 15.5

7. Canyon View 5.8

Points Allowed per game

1. Pine View 16.0

2. Snow Canyon 16.2

3. Dixie 18.8

4. Cedar 21.2

5. Desert Hills 23.2

6. Hurricane 30.9

7. Canyon View 34.3

Yards/per game

1. Dixie 4743/431.2

2. Pine View 4337/394.3

3. Desert Hills 3867/386.7

4. Snow Canyon 2932/325.8

5. Hurricane 2394/266.0

6. Cedar 2563/256.3

7. Canyon View 1696/188.4

Plays/Yards per play

1. Pine View 581/7.5

2. Dixie 651/7.3

3. Desert Hills 546/7.1

4. Snow Canyon 466/6.3

5. Cedar 511/5.0

6. Hurricane 497/4.8

7. Canyon View 437/3.9

Rushing yards/per game

1. Pine View 2936/266.9

2. Desert Hills 2593/259.3

3. Hurricane 1961/217.9

4. Cedar 1745/174.5

5. Dixie 1725/156.8

7. Canyon View 1410/156.7

6. Snow Canyon 1341/149.0

Rushing plays/Yards per rush

1. Pine View 364/8.1

2. Desert Hills 338/7.7

3. Dixie 304/5.7

4. Cedar 327/5.33

5. Snow Canyon 253/5.30

6. Hurricane 371/5.29

7. Canyon View 352/4.01

Passing yards/per game

1. Dixie 3018/274.4

2. Snow Canyon 1591/176.8

3. Desert Hills 1274/127.40

4. Pine View 1401/127.36

5. Cedar 818/81.8

6. Hurricane 433/48.1

7. Canyon View 287/31.9

Passing plays/Yards per pass attempt

1. Dixie 329/9.2

2. Snow Canyon 189/8.4

3. Pine View 172/8.1

4. Desert Hills 172/7.4

5. Hurricane 67/6.5

6. Canyon View 52/5.5

7. Cedar 156/5.2

Sacks

1. Desert Hills 39

2. Dixie 24

3. Snow Canyon 17

4. Pine View 16

5. Canyon View 8

6. Cedar 7

7. Hurricane 5

Defensive interceptions

1. Pine View 16

2. Dixie 15

3. Cedar 10

4t. Snow Canyon 7

4t. Canyon View 7

6. Desert Hills 6

7. Hurricane 5

Defensive fumble recoveries

1. Dixie 12

2. Cedar 11

3. Pine View 9

4. Canyon View 8

5. Snow Canyon 7

6. Desert Hills 6

7. Hurricane 4

TDs scored

1. Pine View 60

2. Dixie 59

3. Desert Hills 47

4. Snow Canyon 36

5. Cedar 21

6. Hurricane 19

7. Canyon View 7

INDIVIDUAL LEADERS (through Oct. 31, 2017)

Passing yards per game (top 5)

1. Jacob Barben, DX, 179-304-2788 – 253.5 ypg

2. Austin Staheli, SC, 98-188-1591 – 176.8 ypg

3. Noah Sewell, DH, 74-165-1223 – 122.3 ypg

4. Ryan Javines, PV, 61-121-898 – 99.8 ypg

5. Jaxon Garrett, CD, 53-123-669 – 66.9 ypg

Passing touchdowns

1. Jacob Barben, DX, 35

2. Austin Staheli, SC, 13

3. Noah Sewell, DH, 9

4. Ryan Javines, PV, 7

5. Jaxon Garrett, CD, 6

Rushing yards/per game

1. Jaron Cordova, HU, 1152/128.0

2. Jacob Mpungi, PV, 1401/127.4

3. Brock Parry, DH, 1190/119.0

4. Noah Sewell, DH, 1012/101.2

5. Trent Maurer, CD, 951/95.1

6. Dallin Brown, 940/85.5

7. Hobbs Nyberg, DX, 803/73.0

8. Drake Fakahua, CD, 639/63.9

9. Tyler Moore, HU, 567/63.0

10. Tosh Wright, SC, 566/62.9

Rushing yards per carry (minimum 40 carries)

1. Dallin Brown, PV, 9.1

2. Drake Fakahua, CD, 8.3

3. Brock Parry, DH, 8.1

4. Hobbs Nyberg, DX, 7.4

5. Ryan Javines, PV, 7.22

6. Jacob Mpungi, PV, 7.18

7. Noah Sewell, DH, 6.5

8. Ammon Ah Quin, DX, 6.1

9. Jaron Cordova, HU, 5.9

10. Trent Maurer, CD, 5.8

Rushing touchdowns

1. Dallin Brown, PV, 20

2t. Jacob Mpungi, PV, 18

2t. Noah Sewell, DH, 18

4. Brock Parry, DH, 11

5t. Tosh Wright, SC, 10

5t. Hobbs Nyberg, DX, 10

7. Tyler Moore, HU, 9

8. Jaron Cordova, HU, 7

9. Trent Maurer, CD, 6

10. Kolton Madsen, DH, 4

Receptions

1. Payden Harrah, DX, 62

2. Hobbs Nyberg, DX, 61

3. Michael Moten, PV, 33

4. Nate Mahi, DX, 30

5. Luke Maggio, CD, 27

6. Brooks Sampson, SC, 22

7. Tayvien Brown, CD, 21

8. Andrew Day, SC, 18

9t. Jase Mendenhall, SC, 17

9t. Brock Parry, DH, 17

9t. Wyatt Forbes, DX, 17

Receiving yards

1. Payden Harrah, DX, 1177

2. Hobbs Nyberg, DX, 980

3. Michael Moten, PV, 584

4. Luke Maggio, CD, 433

5. Brooks Sampson, SC, 407

6. Tayvien Brown, CD, 382

7. Nate Mahi, DX, 371

8. Brock Parry, DH, 341

9. Jase Mendenhall, SC, 299

10. Andrew Day, SC, 296

Receiving touchdowns

1. Hobbs Nyberg, DX, 14

2. Payden Harrah, DX, 13

3. Andrew Day, SC, 7

4. Michael Moten, PV, 6

5t. Brock Parry, DH, 5

5t. Nate Mahi, DX, 5

7t. Brooks Sampson, SC, 3

7t. Luke Maggio, CD, 3

7t. Jacob Mpungi, PV, 3

7t. Wyatt Forbes, DX, 3

Total tackles

1. Christian Reis, PV, 91

2. Jacob Stokes, DH, 86

3. Miles Reynolds, SC, 84

4. Tyler Haley, CV, 83

5. Carter Reynolds, DH, 74

6. Spencer Snow, SC, 64

7t. Jake Staheli, DX, 55

7t. Payton Wilgar, DX, 55

9t. Brady Lowry, CV, 54

9t. Koa Katoa, PV, 54

Tackles for loss

1. Tyson Fisher, DX, 24

2. Carter Reynolds, DH, 16.5

3. Markus Johnson, CD, 12

4t. Spencer Snow, SC, 10

4t. Kaden Williams, DX, 10

6. Christian Reis, PV, 9.5

7. Connor Walden DX, 9

8. Tanner Hermann, DH, 8.5

9. Cole Bailey, DH, 7.5

10t. Miles Reynolds, SC, 6

10t. Payton Wilgar, DX, 6

Sacks

1. Carter Reynolds, DH, 14.5

2. Tyson Fisher, DX, 13

3. Cole Bailey, DH, 6.5

4. Spencer Snow, SC, 6

5. Tanner Hermann, DH, 5.5

6. Kaden Williams, DX, 5

7t. Connor Walden, DX, 4

7t. Jaden Lacayo, SC, 4

7t. Koa Katoa, PV, 4

10t. Jacob Stokes, DH, 3

10t. Brooks Maile, PV, 3

Interceptions

1t. Samson Doyle, PV, 6

1t. Matt Kitchen, DX, 6

3. Jeshan Allen, PV, 5

4. Payton Wilgar, DX, 3

5t. Miles Reynolds, SC, 2

5t. Jake Nelson, CV, 2

5t. Gio Vaifanua, DH, 2

5t. Ethan Boettcher, CD, 2

5t. Tayvien Brown, CD, 2

5t. Drake Fakahua, CD, 2

5t. Braydon Cavalieri, CV, 2

5t. Kobee Lata, CD, 2

5t. Jakobe Turlington, PV, 2

Kickoff return average (minimum 6 returns)

1. Jorge Sanchez, HU, 26.6

2. Wyatt Parry, SC, 25.6

3. Michael Moten, PV, 24.9

4. Tyler Moore, HU, 23.3

5. Cooper Kenney, DH, 20.0

Punt return average (minimum 6 returns)

1t. Wyatt Parry, SC, 14.3

1t. Luke Maggio, CD, 14.3

3. Hobbs Nyberg, DX, 13.1

4. Cooper Kenney, DH, 12.4

5. Bradon Cavalieri, CV, 11.4

Placekicking scoring

1. Connor Brooksby, PV, 59 XP, 6 FG = 77 pts

2. Myles Keenan, DX, 51 XP, 4 FG = 63 pts

3. Logan Callister, DH, 44 XP, 3 FG = 53 pts

4. Andrew Day, SC, 31 XP, 2 FG = 37 pts

5. Tyson Davis, CV, 4 XP, 2 FG = 10 pts

Total points scored

1. Hobbs Nyberg, DX, 144

2. Jacob Mpungi, PV, 126

3. Dallin Brown, PV, 120

4. Noah Sewell, DH, 108

5. Brock Parry, DH, 96

6. Payden Harrah, DX, 80

7. Andrew Day, SC, 79

8. Connor Brooksby, PV, 77

9t. Tyler Moore, HU, 64

9t. Myles Keenan, DX, 64

Punting average (minimum 10 punts)

1. Tyson Fisher, DX, 42.9

2. Logan Callister, DH, 39.8

3. Andrew Day, SC, 39.2

4. Trent Maurer, CD, 35.9

5. Jeshan Allen, PV, 34.8

