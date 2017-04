Prep baseball: Up-to-the-minute Region 9 pitching leaders

Region 9 Baseball – Individual Pitching Leaders

Earned Run Average

(minimum eight innings pitched, 3.99 & below)

1. Drew Thorpe, DH, 0.58

2. Trey Winget, DH 1.24

3. Jed Jensen, SC, 1.46

4. Tanner Staheli, PV, 1.75

5. Ajay Leavitt, DX, 1.91

6. Kayler Yates, DX, 2.00

7. Tyson Fisher, DX, 2.06

8. Blake Milne, DH, 2.10

9. Makai Lee, SC, 2.25

10. Jagun Leavitt, PV, 2.47

11. Dallen Turner, DH, 2.76

12. Chad Nelson, DH, 2.97

13. Breck Eichelberger, SC, 3.10

14. Hobbs Nyberg, DX, 3.13

15 . Alec Flemetakis, HU, 3.17

16. Nick Horsley, HU, 3.20

17. Cannon Secrist, SC, 3.89



Wins

1t. Alec Flemetakis, HU, 4

1t. Tyson Fisher, DX, 4

1t. Breck Eichelberger, SC, 4

1t. Chad Nelson, DH, 4

5t. Hobbs Nyberg, DX, 3

5t. Drew Thorpe, DH, 3

5t. Jagun Leavitt, PV, 3

Several tied with 2 wins

Saves

1. Trey Winget, DH, 3

2t. Drake Lewis, CD, 1

2t. Mason Briggs, DH, 1

2t. Nick Horsley, HU, 1

2t. Kayler Yates, DX, 1

Strikeouts

1. Tyson Fisher, DX, 48

2. Breck Eichelberger, SC, 42

3. Alec Flemetakis, HU, 36

4t. Drew Thorpe, DH, 34

4t. Chad Nelson, DH, 34

6. Alex Ekins, DH, 29

7. Nick Horsley, HU, 26

8. Tobie Swenson, HU, 24

9t. Kayler Yates, DX, 23

9t. Ben Hulet, CD, 23

Walks

1. Tobie Swenson, HU, 31

2. Ben Hulet, CD, 28

3. Makai Maclellan, PV, 27

4. Tyson Fisher, DX, 24

5. Michael Lacy, HU, 20

Innings pitched

1. Breck Eichelberger, SC, 38.33

2. Ben Hulet, CD, 35.0

3. Tyson Fisher, DX, 34.0

4. Alec Flemetakis, HU, 28.67

5t. Chad Nelson, DH, 28.33

5t. Jagun Leavitt, PV, 28.33

7. Michael Lacy, HU, 27.33

8. Cannon Secrist, SC, 27.0

9t. Drew Thorpe, DH, 24.0

9t. Jed Jensen, SC, 24.0

9t. Tobie Swenson, HU, 24.0

Opponent batting average

(minimum eight innings pitched, .299 and below)

1. Kayler Yates, DX, .087

2. Trey Winget, DH, .128

3. Tyson Fisher, DX, .157

4. Tanner Staheli, PV, .172

5. Dallen Turner, DH, .174

6. Ajay Leavitt, DX, .175

7. Jed Jensen, SC, .191

8. Chad Nelson, DH, .206

9. Blake Milne, DH, .211

10. Matt Kitchen, SC, .217

11. Alec Flemetakis, HU, .218

12. Stockton Sorden, DX, .219

13. Cooper Vest, DX, .220

14. Brandon Johnson, CD, .222

15. Drew Thorpe, DH, .226

16. Jagun Leavitt, PV, .248

17. Hobbs Nyberg, DX, .254

18. Makai Maclellan, PV, .258

19. Brock Bleak, CD, .262

20. Breck Eichelberger, SC, .263

21. Cannon Secrist, SC, .270

22. Nick Horsley, HU, .280

23. Makai Lee, SC, .282

24. Alex Ekins, DH, .284

25. Bridger Bunnell, CD, .295

Strikeout/Walk ratio (minimum eight innings pitched, 2.0 and up)

1. Makai Lee, SC, 10.0

2. Jed Jensen, SC, 9.0

3. Drew Thorpe, DH, 5.7

4t. Matt Kitchen, SC, 3.3

4t. Hobbs Nyberg, DX, 3.3

6. Alex Ekins, DH, 3.2

7. Ajay Leavitt, DX, 3.0

8. Breck Eichelberger, SC, 2.5

9. Blake Milne, DH, 2.4

10t. Chad Nelson, DH, 2.3

10t. Kaler Yates, DX, 2.3

12. Trey Winget, DH, 2.1

13. Tyson Fisher, DX, 2.0

WHIP (walks/hits per innings pitched, minimum eight innings, 1.5 and below)

1. Jed Jensen, SC, 0.8

2t. Ajay Leavitt, DX, 0.9

2t. Tanner Staheli, PV, 0.9

4. Kayler Yates, DX, 1.0

5t. Trey Winget, DH, 1.1

5t. Drew Thorpe, DH, 1.1

7. Matt Kitchen, SC, 1.2

8t. Tyson Fisher, DX, 1.3

8t. Hobbs Nyberg, DX, 1.3

8t. Chad Nelson, DH, 1.3

8t. Makai Lee, SC, 1.3

12t. Jagun Leavitt, PV, 1.5

12t. Breck Eichelberger, SC, 1.5

12t. Alec Flemetakis, HU, 1.5

Region 9 Baseball – Team Pitching Leaders

Earned run average

Desert Hills 2.54

Dixie 2.96

Snow Canyon 3.48

Pine View 3.55

Hurricane 4.84

Cedar 5.25

Total runs allowed per game

Desert Hills 3.9

Dixie 4.2

Snow Canyon 4.5

Pine View 5.1

Cedar 7.6

Hurricane 7.8

Wins

Desert Hills 14

Dixie 14

Snow Canyon 11

Pine View 9

Hurricane 8

Cedar 5

Strikeouts

Desert Hills 154 (9.1 per game)

Dixie 127 (7.4 per game)

Snow Canyon 114 (6.3 per game)

Hurricane 97 (5.7 per game)

Pine View 77 (4.5 per game)

Cedar 62 (4.4 per game)

Hits allowed

Dixie 88 (5.2 pg)

Pine View 96 (5.6 pg.)

Desert Hills 101 (5.9 pg)

Hurricane 123 (7.2 pg)

Snow Canyon 133 (7.4 pg)

Cedar 113 (8.1 pg)

Opponent batting average

Dixie .205

Desert Hills .225

Pine View .238

Snow Canyon .259

Hurricane .280

Cedar .294

Walks allowed

Snow Canyon 49 (2.7 pg)

Desert Hills 69 (4.1 pg)

Dixie 72 (4.2 pg)

Cedar 68 (4.9 pg)

Pine View 92 (5.4 pg)

Hurricane 94 (5.5 pg)

Strikeout/walk ratio

Snow Canyon 2.32

Desert Hills 2.23

Dixie 1.77

Hurricane 1.03

Cedar 0.91

Pine View 0.84



WHIP (walks/hits per inning pitched)

Dixie 1.41

Snow Canyon 1.44

Desert Hills 1.47

Pine View 1.83

Cedar 2.00

Hurricane 2.05

